Депутаты предложили освободить Неверова от должности вице-спикера Госдумы

Депутаты внесли в Госдуму проект постановления об освобождении от должности вице-спикера нижней палаты парламента Сергея Неверова, следует из документа, опубликованного в электронной базе ГД. Отмечается, что освобождение от должности соответствует статье 10 Регламента нижней палаты.

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Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: освободить депутата <...> Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы, — указано в документе.

Ранее министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев уволил своего помощника Ингмара Левчика, задержанного за езду без прав. По его словам, решение принято после общественного резонанса.

До этого сообщалось, что большинство россиян (58%) поддерживают идею увольнения чиновников за езду на автомобилях с тонированными окнами. Как показал опрос NEWS.ru, только 7% участников голосования ответили, что это слишком жесткая мера.

Еще 30% россиян считают, что для увольнения чиновников существуют более серьезные причины. В частности, речь идет об уборке снега и ремонте дорог. 2% респондентов предложили свои варианты ответа. Несколько комментаторов выразили уверенность, что чиновники и вовсе не должны ездить на автомобилях.