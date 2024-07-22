Сергея Неверова предложили освободить от должности вице-спикера

Проект постановления, предлагающий освободить Сергея Неверова («Единая Россия») от занимаемой им должности вице-спикера палаты парламента, внесен Комиссией Госдумы по регламенту на рассмотрение депутатов. Документ опубликовали в думской электронной базе.

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Как пишут «Ведомости», пост вместо Неверова должна занять бывший вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее РИА Новости сообщило, что президент России Владимир Путин произвел перестановки в Министерстве обороны. В частности, глава государства освободил Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова от должности замминистра обороны. Первым замминистра обороны президент назначил Леонида Горнина. Также должности замминистров получили Павел Фрадков и Анна Цивилева.

Также ранее Путин назначил секретарем Госсовета России Алексея Дюмина. В середине мая Путин освободил Дюмина от должности губернатора Тульской области и назначил его своим помощником. Дюмин возглавлял Тульскую область с февраля 2016 года. До этого должность секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин.