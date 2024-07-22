В Госдуме рассказали про дрязги в Белом доме

После того как президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, главным вопросом стало то, кто займет его место, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, на сегодняшний день в Демократической партии практически нет харизматичных людей, способных одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом.

Байден наконец вышел из гонки, и теперь главный вопрос — кто займет его место? Основная проблема состоит в том, что у демократов почти нет харизматиков, способных победить Трампа в честной гонке, и все это понимают, — заявил Толмачев.

Осознавая данный факт, продолжил парламентарий, демократы вновь попытаются «поиграть с модной повесткой». По его мнению, партия намерена мобилизовать антитрамповскую аудиторию, выдвинув в качестве кандидатов Камалу Харрис и Мишель Обаму.

Однако в стане демократов уже начались дрязги. Барак Обама логично объявил, что не поддержит Харрис. В это время, после покушения, Трамп продолжает демонстрировать напор, а его электорат сплочен как никогда, — добавил Толмачев.



Говоря о позиции Москвы, депутат отметил, что «чем хуже там — тем лучше нам». Любое ослабление в США играет на руку России, заключил депутат.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что вице-президент Камала Харрис могла бы стать подходящим президентом США для либеральной Европы. Он назвал ее «торжеством для западного мейнстрима».