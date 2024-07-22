В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с Россией

Заявление Владимира Зеленского о возможности переговоров лучше, чем отказ от них, но необходимо подождать конкретных действий. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Накануне Владимир Зеленский, вопреки собственному запрету, вступившему в силу осенью 2022 года, допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что для завершения конфликта Киев будет вынужден «говорить с теми, кто в России все решает».

В Кремле в свою очередь отметили, что «разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении воевать до последнего украинца».

«Но что конкретно стоит за этими словами [Зеленского], о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем», - подчеркнул Дмитрий Песков.



Пресс-секретарь президента России призвал дождаться «каких-то конкретных действий, если таковые будут».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако Киев вышел из переговорного процесса.

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

В ноябре 2023 года депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».