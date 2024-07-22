В Кремле высказались о кандидатуре Харрис на должность президента США

Вице-президент Камала Харрис до сих пор не внесла какого-либо значительного вклада в развитие отношений России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

«До сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было. Были некоторые заявления, которые изобиловали риторикой недружественной по отношению к нашей стране. Других ее действий в отношении двусторонних отношений или со знаком плюс или со знаком минус мы не фиксировали до сих пор», — заявил Песков. News.ru

По его словам, в Москве очень пристально следят за ситуацией в США, как и в других крупных странах. RT на русском