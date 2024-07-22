В Кремле не удивились уходу Байдена из борьбы за пост президента США

Кремль ожидал, что президент США Джо Байден выйдет из президентской гонки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. [Решению Байдена] сильно мы не были удивлены. В действительности мы очень внимательно отслеживаем ход развития событий в США, точно так же как и во всех других странах мира», — заявил Дмитрий Песков.



Его слова приводит корреспондент URA.RU.