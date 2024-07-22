В Кремле отреагировали на заявление Вучича о подготовке Запада к войне с Россией

В Кремле отреагировали на заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что НАТО активно готовится к войне с Россией. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, в Кремле видят опасность со стороны НАТО.

«Североатлантический альянс продолжает продвижение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ. Это представляет для нас опасность. Блок НАТО настроен конфронтационно по отношению к России», — отметил Песков.



Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что страны Запада активно ведут подготовку к прямому столкновению с Россией. И этот процесс идет быстрее, чем многим кажется. Более того, по его словам, Сербия в курсе таких военных приготовлений НАТО.

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Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил о введении обязательного призыва на военную службу в странах ЕС, в том чисел в Латвии и Норвегии, а также о планах сделать это в Германии.