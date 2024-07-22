"ЕР" выдвинула уже более 370 участников СВО кандидатами на выборы в сентябре

В "Единой России" сообщили, что в настоящее время уже более 370 участников спецоперации на Украине были выдвинуты партией в качестве кандидатов на сентябрьские выборы. Об этом заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев, его слова приводит пресс-служба "ЕР".

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Как отметил Якушев, это количество продолжит увеличиваться, особенно учитывая активное выдвижение в местные органы самоуправления.

Партия, продолжил спикер, выдвинула почти 1,9 тысячи претендентов на выборах в законодательные собрания и городские думы (всего с муниципальными выборами количество кандидатов составляет более 9,3 тысячи - прим. "РГ"). Якушев также отметил, что 53% из них являются членами партии, в то время как остальные присоединились к "Единой России" после предварительного голосования. Среди выдвинутых кандидатов 15% составляют молодежь, 30% - женщины, а более 40% - представители социальных сфер и общественники.

Политик указал на то, что по сравнению с прошлым годом количество участников СВО среди кандидатов увеличилось почти в четыре раза. В настоящее время от "Единой России" по всем уровням выборов выдвинуто 375 бойцов спецоперации.