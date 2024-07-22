Захарова картинкой отреагировала на решение Байдена по выборам

Захарова вспомнила «Лебединое озеро» из-за ухода Байдена. Фото
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию с «Лебединым озером». Так она отреагировала на уход президента США Джо Байдена из президентской гонки.
Захарова в своем telegram-канале опубликовала кадр из балета, который транслировался по всем каналам СССР утром 19 августа 1991 года. Справа сверху виднеется логотип CNN. Снизу под фотографией находится смеющийся смайлик.
«Лебединое озеро» было особым знаком для жителей СССР, а музыка из него стала «поминальной». Балет показывали по телевидению в день смерти генсека Юрия Андропова, генсека Константина Черненко, а также в день начала путча — 19 августа 1991 года.
Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки
Ранее Байден заявил о выходе из президентской гонки. По его словам, он сделал это из-за давления конгресса и близких. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В качестве своего преемника на пост главы США Байден назвал вице-президента Камалу Харрис. Бывший лидер Штатов Дональд Трамп считает, что Харрис ему будет легче победить, передает МК.RU.