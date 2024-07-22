Захарова картинкой отреагировала на решение Байдена по выборам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию с «Лебединым озером». Так она отреагировала на уход президента США Джо Байдена из президентской гонки.

Захарова в своем telegram-канале опубликовала кадр из балета, который транслировался по всем каналам СССР утром 19 августа 1991 года. Справа сверху виднеется логотип CNN. Снизу под фотографией находится смеющийся смайлик.

© telegram-канал Марии Захаровой

«Лебединое озеро» было особым знаком для жителей СССР, а музыка из него стала «поминальной». Балет показывали по телевидению в день смерти генсека Юрия Андропова, генсека Константина Черненко, а также в день начала путча — 19 августа 1991 года.

Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Ранее Байден заявил о выходе из президентской гонки. По его словам, он сделал это из-за давления конгресса и близких. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В качестве своего преемника на пост главы США Байден назвал вице-президента Камалу Харрис. Бывший лидер Штатов Дональд Трамп считает, что Харрис ему будет легче победить, передает МК.RU.