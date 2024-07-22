"Русские не желают смерти старикам". Помощник Медведева - о Байдене

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев всегда жестко относился к президенту США Джо Байдену, но, как и любой русский, не может желать смерти старику. Так помощник Медведева Олег Осипов прокомментировал ТАСС пожелание здоровья Байдену в комментарии зампреда СБ о решении нынешнего американского лидера не баллотироваться на новый срок.

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21 июля президент США сообщил, что не станет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Медведев прокомментировал это решение сообщением в своем телеграм-канале: "Байден все... Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты".