"Русские не желают смерти старикам". Помощник Медведева - о Байдене

Русские не желают смерти старикам. Помощник Медведева - о пожелании здоровья Байдену
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев всегда жестко относился к президенту США Джо Байдену, но, как и любой русский, не может желать смерти старику. Так помощник Медведева Олег Осипов прокомментировал ТАСС пожелание здоровья Байдену в комментарии зампреда СБ о решении нынешнего американского лидера не баллотироваться на новый срок.
21 июля президент США сообщил, что не станет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Медведев прокомментировал это решение сообщением в своем телеграм-канале: "Байден все... Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты".
"Дмитрий Анатольевич всегда очень жестко относился к Байдену. А вчера пожелал ему здоровья. Он русский. А русские никогда не могут желать смерти старикам", - сказал Осипов.