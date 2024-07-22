Помощник Медведева: политик не может желать смерти Байдену

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев всегда жестко относился к президенту США Джо Байдену, но, как и любой русский, не может желать смерти старику. Так помощник Медведева Олег Осипов прокомментировал пожелание здоровья Байдену в комментарии зампреда СБ о решении нынешнего американского лидера не баллотироваться на новый срок. ТАСС

«Он [Медведев] русский. А русские никогда не могут желать смерти старикам», — пояснил Осипов. Lenta.ru

21 июля президент США сообщил, что не станет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Медведев прокомментировал это решение сообщением в Telegram-канале: «Байден все... Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты». Российская газета