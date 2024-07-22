Как изменится Совбез при Шойгу

Общая штатная численность Совбеза после назначения бывшего министра обороны Сергея Шойгу на должность главы не изменится, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента. Шойгу сменил на этом посту Николая Патрушева. Он руководил Совбезом на протяжении 16 лет.

Как уточнило издание, у главы СБ может быть семь первых заместителей. При этом вакантным остается лишь одно место. Также у Шойгу может быть три помощника, двух из которых пока не назначили. Один из бывших советников Патрушева сохранил свою должность при Шойгу.

Всего в структуру СБ входит около двух десятков подразделений. Работа многих департаментов перекликается с основными задачами. При этом отдельным подразделением является секретариат заместителя председателя Совбеза. Эту должность сохранит за собой Дмитрий Медведев. Как отметило издание, вряд ли стоит ожидать смещения этого органа в военную сферу.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель главы Минобороны России Руслан Цаликов может стать членом Совета Федерации. По данным СМИ, мужчина может представлять Республику Тыва в верхней палате парламента.