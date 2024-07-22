В Совфеде сочли маловероятным, что Джо Байден «досидит до конца срока»

Президент США после отказа от участия в предвыборной гонке стал «абсолютной хромой уткой». Теперь у кандидатов от демократической партии «шансов немного». Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Для России это ровным счётом ничего не значит, мы не ориентируемся на результаты будущих выборов, потому что я уверен, что маловероятно, что политика США как-то изменится в отношении нашей страны. А что касается самого факта снятия Джо Байдена с предвыборной гонки, то оно ожидалось. Это было понятно после дебатов с Дональдом Трампом, которые он провалил, это было понятно за последние год-два его президентства, как он слабел на глазах. Ну и, конечно, последний удар был нанесён после неудавшегося покушения на Трампа, когда вся Америка была возмущена, и Трамп резко начал набирать очки популярности. Байден сейчас говорит, что досидит до конца срока и будет поддерживать Камалу Харрис, но поскольку он сразу стал абсолютной хромой уткой, то маловероятно, что он досидит до конца срока. Если будет выдвинута Камала Харрис, то смысл будет передать пост президента ей, ей тогда будет проще вести предвыборную борьбу. Но шансов немного и у Камалы, и у любого, кто придёт на место Байдена в предвыборном марафоне. Я думаю, что большие шансы, конечно, есть у республиканцев в лице Трампа».



Ранее Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Демократы могут утвердить её на съезде 1 августа, утверждает телеканал CBS.

Менее чем за сутки американцы пожертвовали на предвыборную кампанию Камалы Харрис 55 млн долларов. Сумма собрана менее чем за сутки после снятия кандидатуры действующего лидера США Джо Байдена. Такие данные приводит газета Politico со ссылкой на информацию платформы ActBlue, которая занимается сбором средств для демократической партии.