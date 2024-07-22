Мишустин прилетел в Хабаровск

Премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Хабаровский край. Это уже второй регион, который он посещает в рамках поездки по Дальнему Востоку: накануне и утром в понедельник глава кабмина работал в Магадане.

В Хабаровске Мишустин ознакомится с планами развития аэропорта, встретится с врио губернатора Дмитрием Демешиным, побывает на заводе энергетического машиностроения «Дальэнергомаш», в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и детской краевой клинической больнице им. Пиотровича, передает ТАСС.

Ранее в понедельник в Магадане премьер-министр России Михаил Мишустин посетил парк «Маяк», пообщался с местными жителями и гостями города, после чего посмотрел на результаты реализации проекта «Генеральная уборка» в бухте Нагаева, откуда подняли 20 затонувших судов.