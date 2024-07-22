Генпрокурор России Краснов прибыл в КНДР

Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые прибыл в КНДР с рабочим визитом.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Это первый в истории сотрудничества надзорных ведомств двух стран визит Генпрокурора России в КНДР", - отметили в ведомстве.



У трапа самолета генпрокурора России встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР.

В Пхеньяне Краснов встретится со своим коллегой и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами. Также планируется подписание программы сотрудничества между Генпрокуратурой России и Центральной прокуратурой КНДР на 2024-2026 годы и обновленного соглашения о сотрудничестве.

Российские и северокорейские прокуроры более 10 лет поддерживают конструктивный диалог на основании подписанного в 2010 году соглашения о сотрудничестве. Накануне представители надзорного ведомства и Военного университета Минобороны России прочитали в Пхеньяне курс лекций об основных направлениях и специфике деятельности российской прокуратуры.