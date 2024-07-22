Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал уход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки, пожелав ему здоровья.
"Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты" – написал Медведев в своем телеграм-канале.
21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. По его словам, так будет лучше для его партии и страны. Глава государства также добавил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
В МИД РФ отметили, что решение Байдена об уходе из гонки было опубликовано лишь в письменном виде. В связи с этим невозможно судить, принял ли он его сам.
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Кандидаты в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подчеркнул, что готов к участию в дебатах с Харрис или любым другим кандидатом от Демократической партии.