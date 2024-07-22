$88.02+0.1596.04-0.06
Почта

Депутаты предложили высылать мигрантов за незнание русского языка

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила депортировать трудовых мигрантов в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты предложили высылать мигрантов за незнание русского языка
© РИА Новости

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 22 июля. Уточняется, что, помимо языка, высылать будут за незнание основ законодательства и истории России. При этом депортация будет проводиться на средства самих мигрантов или за счет дипмиссий.

18 июля в Самаре мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Парламентарий рассказал, что в этот день пытался разнять драку иностранцев с «нашими местными ребятами», в результате чего ему камнем разбили голову. Изначально действия нападавших были расценены как хулиганство, однако глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью по уголовному делу.

Политика
Михаил Матвеев
Александр Бастрыкин
ЛДПР
Госдума