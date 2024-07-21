Захарова: по заявлению нельзя сказать, что Байден принял решение сам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что по заявлению американского лидера Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки нельзя сказать, принял ли он решение сам. Об этом она сказала в эфире «Соловьёв LIVE».

«Посмотрите, до чего нас с вами довела так называемая американская демократия: ведь мы с вами даже не можем сказать, принято оно было Байденом или принято оно было за Байдена», — заявила Захарова.



Она рассказала, что в данный момент весь мир работает с документом, который был опубликован от имени американского лидера, при этом это не было устное или голосовое заявление.

Это также не было заявление, сделанное в присутствии журналистов, добавила Захарова.

Ранее Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но намерен дослужить свой текущий срок до конца.

Камала Харрис выступила с заявлением после поддержки со стороны Байдена

Захарова отметила, что расследование сговора СМИ и американских политиков, скрывавших правду о ментальном состоянии Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке.