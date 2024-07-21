В сети нашли предсказание Жириновского о выборах-2024 в США

Бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что выборов президента США в 2024 году не будет. Фрагмент выступления политика опубликован на YouTube.

Жириновский заявлял, что выборов не будет, потому что сама страна к тому времени перестанет существовать. C таким утверждением политик выступил незадолго до своей смерти.

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Жириновский также предрекал США самораспад по сценарию СССР. Он предупреждал, что Штаты прекратят существовать в своем нынешнем виде в течение ближайших десяти лет.