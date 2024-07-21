Пушков: победа Трампа может снизить поддержку Украины со стороны США

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что победа Дональда Трампа на выборах в Соединённых Штатах может снизить поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Об этом пишет РИА Новости.

Он сказал, что не думает, что избрание Трампа приведёт к улучшению отношений России и США, так как в целом американский правящий класс в данный момент очень антироссийски настроен.

При этом Пушков допустил, что степень поддержки Украины может существенно снизиться.

Ранее он выразил предположение, что президентские выборы в США могут стать острейшим гражданским конфликтом.