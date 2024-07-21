"Многое может поменяться". Песков — о выходе Байдена из президентской гонки

Кремль будет следить за ситуацией вокруг выборов в США, но считает приоритетом не их результаты, а достижение целей СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Telegram-каналу Shot, комментируя выход нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена из президентской гонки.

"До выборов еще четыре месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше. В приоритете для нас - достижение целей СВО, а не результаты выборов в США", - сказал представитель Кремля.



Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Ранее Байден сообщил, что не намерен добиваться переизбрания на пост президента. В своем заявлении он выразил уверенность, что так будет лучше "для партии и страны". При этом Байден останется исполнять президентские обязанности до конца срока.