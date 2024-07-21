Володин: Байдена нужно привлечь к ответственности за украинский конфликт

Лидер США Джо Байден, отказавшийся участвовать в президентских выборах, должен быть привлечён к ответственности за украинский конфликт, антироссийские санкции и разрушение экономики стран Европы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт ТАСС.

«Байден создал проблемы во всём мире и в своей стране — США. Видя, что его не изберут, бежит, не дождавшись выборов», — добавил он.



Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Ранее бывший лидер США Дональд Трамп, комментируя выход Байдена из предвыборной гонки, сказал, что действующий глава государства войдёт в историю как худший президент.