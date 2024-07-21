Косачев оценил шансы Трампа на победу после выхода Байдена из выборной гонки

У кандидата в президенты США Дональда Трампа будут преимущественные шансы на победу, если он сам не наделает ошибок, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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Ранее действующий хозяин Белого дома Джо Байден заявил об отказе от дальнейшего участия в выборах. Свои мотивы об пообещал объяснить нации в специальном обращении.

"Вопрос уже давно был не в Байдене. Американцы разделились в позиции "за" или "против" Трампа", - сказал Косачев "Интерфаксу".



По его мнению, кто бы из демократов ни заменил Байдена в гонке за президентское кресло, исход выборов будет зависеть от республиканцев.

"Если Трамп не совершит ошибок и если его не "снимут" тем или иным способом, полагаю его шансы преимущественными", - считает Константин Косачев.



Добавим, что сам Джо Байден вскоре после заявления о выходе из борьбы за переизбрание заявил, что поддерживает своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства, которые состоятся в ноябре.