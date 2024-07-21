Захарова призвала расследовать сговор о здоровье Байдена

Расследование сговора СМИ и политиков США, которые скрывали правду о ментальном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена, должно стать следующим шагом после его отказа участвовать в президентской гонке. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Следующим шагом должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии, манипулируя общественным мнением и подыгрывая одной политической партии", - подчеркнула дипломат.



Маск отреагировал на выход Байдена из президентской гонки

Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США. В своем заявлении он выразил уверенность, что так будет лучше "для партии и страны". При этом он останется исполнять обязанности президента до конца срока.