Чиновникам станет проще менять работу

Государственных гражданских служащих можно будет назначать на другие должности, как в рамках одного госоргана, так и при переходе из одного ведомства в другое в порядке перевода. Такой закон от 22.04.2024 № 87-ФЗ вступает в силу 22 июля.

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Новые правила позволят не увольнять чиновников со службы, тем самым прерывая стаж. Аналогичный механизм уже действует на военной службе. При переводе в другой госорган передадут и личное дело специалиста.

Служебную проверку предписано завершать в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении (прежде уложиться следовало в один месяц). При этом срок проверки может быть продлен до 90 календарных дней.