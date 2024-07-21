В Госдуме оценили заявление Зеленского о переговорах с Россией

Слова Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией являются игрой на западную публику. Такое мнение высказал РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

Он считает, что украинский президент хочет своим заявлением продемонстрировать якобы имеющееся у него стремление к миру. У Зеленского нет другого выхода, его президентский срок давно вышел, а с приходом к власти в США Дональда Трампа ему «перекроют кислород», добавил депутат.

Он полагает, что судьбу Украины будут решать уже без Зеленского.

Ранее 21 июля президент Украины допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий в его стране запрет.