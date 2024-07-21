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В Госдуме оценили заявление Зеленского о переговорах с Россией

Слова Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией являются игрой на западную публику. Такое мнение высказал РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

В Госдуме оценили заявление Зеленского о переговорах с Россией
© globallookpress.com

Он считает, что украинский президент хочет своим заявлением продемонстрировать якобы имеющееся у него стремление к миру. У Зеленского нет другого выхода, его президентский срок давно вышел, а с приходом к власти в США Дональда Трампа ему «перекроют кислород», добавил депутат.

Он полагает, что судьбу Украины будут решать уже без Зеленского.

Ранее 21 июля президент Украины допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на действующий в его стране запрет.

Политика
Владимир Зеленский
Алексей Журавлев
Дональд Трамп
Госдума