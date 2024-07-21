Мишустин после Магадана отправится в Хабаровск

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22-23 июля посетит Хабаровск.

"Михаил Мишустин ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровск, встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, побывает на заводе энергетического машиностроения АО "Дальэнергомаш", в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и детской краевой клинической больнице имени А. К. Пиотровича", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.



В мероприятиях поездки примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта Роман Старовойт и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сегодня и завтра утром Мишустин работает в Магаданской области, откуда и отправится в Хабаровский край.