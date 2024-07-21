В Совфеде рассказали, что может привести к гражданской войне в США

Если Хиллари Клинтон выберут кандидатом в президенты, ставки в борьбе демократов и республиканцев резко поднимутся. Это может разделить страну и привести к гражданской войне. Так считает сенатор Алексей Пушков.

«Пошли настойчивые слухи, что на Демократическом съезде в начале августа кандидатом в президенты от демократов будет выдвинут не Байден, а Хиллари Клинтон», — написал Пушков в Telegram-канале.



Сенатор считает, что это усугубит политическую ситуацию в Штатах. Больше половины США ненавидит Хиллари, а она, в свою очередь, «готова вцепиться в глотку Трампу в схватке за власть».

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Член Совфеда не исключил, что в таком случае США окажутся «на грани гражданской войны».

Ранее в РЭУ им. Плеханова назвали три сценария, ведущих к гражданской войне в США.