Володин прибыл на Кубу с рабочим визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом на Кубу, сообщает ТАСС.

Его самолет приземлился в международном аэропорту имени Хосе Марти. Запланирована встреча с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебаном Ласо.

В состав российской делегации вошли первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Думы Александр Бабаков, Владислав Даванков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатели других думских комитетов.

На Кубу Володин прибыл из Никаргагуа, где по поручению российского лидера Владимира Путина представил РФ на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции, выступил перед депутатами Национальной ассамблеи республики, а также встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, передав ему послание от президента РФ.