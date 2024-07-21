Володин пригласил президента Никарагуа выступить в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил президента Никарагуа Даниэля Ортегу выступить перед российскими депутатами, сообщает ТАСС.

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«Когда вы будете с визитом в нашей стране, просим вас выступить перед депутатами Государственной думы», — заявил он на встрече с Ортегой.



По словам Володина, Никарагуа — ключевой партнер РФ в Латинской Америке. В настоящее время парламентарии ищут новые формы сотрудничества, чтобы внести свой вклад в отношения между странами.

Спикер отметил, что была создана межпарламентская комиссия, в формате которой обсуждаются конкретные вопросы и ищутся решения.