Мишустин отправляется в традиционное «дальневосточного турне»

Глава правительства России Михаил Мишустин отправляется в поездку по Дальнему Востоку, сообщает ТАСС.

Такую поездку он совершает ежегодно с момента назначения на пост премьер-министра. Предстоящая поездка станет пятой. Первый регион, который посетит Мишустин - Магаданская область. Глава кабмина был здесь в 2020 году во время первого «дальневосточного турне». Тогда премьер посетил парк «Маяк» и Магаданский морской рыбный порт. В этот раз глава кабмина вновь приедет сюда и сможет оценить изменения.

Также Мишустину покажут, как идет строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта, который будет оснащен телескопическими трапами, автоматической системой обработки багажа. Аэропорт особенно важен для области с учетом ее географического положения: добраться в некоторые населенные пункты Колымы можно только по воздуху. Есть средне- и дальнемагистральные перевозки: доступны рейсы в другие регионы Дальнего Востока, в Москву, в сибирские города.

Также премьер-министр посетит завод по переработке и рафинированию рыбного жира — там из белой рыбы производят биологическую добавку Омега-3. У председателя правительства состоится встреча с руководителем региона Сергеем Носовым.

Мишустин держит ситуацию в дальневосточных регионах на постоянном контроле. В частности, эти темы регулярно обсуждаются на заседаниях и совещаниях правительства.