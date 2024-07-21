В МИД РФ заявили о нарастающей милитаризации Северной Норвегии

В российском МИД заявили о милитаризации северных территорий Норвегии. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Норвегия наращивает собственные военные приготовления, повышает интенсивность учений с натовскими странами и способствует усилению присутствия альянса в Арктике. Подобные мероприятия не улучшат безопасность в регионе, а будут иметь ровно противоположный эффект, предупредили в МИД. По мнению экспертов, главным архитектором милитаризации Норвегии и других северных стран являются США. Пентагон рассчитывает усилить военное давление на северо-запад России и повысить уровень подготовки натовских подразделений на так называемом арктическом фланге.

Северные регионы Норвегии превращаются в хорошо вооружённый и укреплённый форпост НАТО. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы неоднократно комментировали данную тему в контексте наращивания Норвегией собственных военных приготовлений, повышения интенсивности учений и оперативных мероприятий с подключением союзников, усиления присутствия НАТО в Арктике. Отмечали постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооружённый и укреплённый форпост Североатлантического альянса», — сказала Захарова.



Она добавила, что милитаризация северных территорий Норвегии и расширение иностранного военного присутствия там идёт «под аккомпанемент заверений Осло в заинтересованности в поддержании региональной стабильности». Однако подобная политика будет иметь ровно противоположный эффект, констатировала Захарова.

«Данное предложение в лучших традициях западных политтехнологов уже получило поддержку местных властей, обеспокоенных тем, что жители региона «не чувствуют себя в безопасности», будучи обделены присутствием союзников. В связи с этим хотелось бы отметить, что милитаризация норвежского севера не приведёт к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряжённости», — говорится в её заявлении.



Захарова также подчеркнула, что Россия никак не угрожает Норвегии. Она выразила уверенность, что жители приграничного региона Восточный Финнмарк, который почти 80 лет назад был освобождён Красной армией, «осознают это как никто другой».

Напомним, часть северных территорий Норвегии была деоккупирована в рамках Петсамо-Киркенесской операции советских войск, которая проводилась в октябре 1944 года. В конце сентября 1945 года красноармейцы покинули освобождённые земли.

Русофобская кампания

Заявление официального представителя МИД было опубликовано в ответ на вопрос журналистов о пересмотре в Норвегии самоограничений на иностранную военную деятельность вблизи границы с Россией.

В конце июня руководство оперативного командования «Финнмарк» ВС Норвегии выступило с инициативой отодвинуть границу ограничений на военную активность и учения подразделений НАТО на 65 км в восточном направлении, то есть в сторону РФ.

В комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин отметил, что инициатива руководства оперативного командования «Финнмарк» полностью согласуется с текущей политикой Осло. Эксперт не исключил, что правительство Норвегии одобрит снятие самоограничений на военную активность вблизи Мурманской области.

«Сейчас в Норвегии воцарилась истерия по поводу России. Власти навязывают обществу русофобские выдумки о том, что РФ якобы непременно нападёт на НАТО, включая Норвегию. Под этим предлогом королевство достаточно глубоко вовлечено в снабжение киевского режима, планируя поставить ему шесть F-16 и выделяя достаточно крупные суммы на покупку средств ПВО», — пояснил Козюлин.



Наряду с поддержкой ВСУ правительство Норвегии планирует нарастить собственную военную мощь. С этой целью кабмин страны намеревается почти вдвое увеличить расходы на армию к 2036 году. В течение 12 лет ассигнования на ВС должны быть повышены на 600 млрд норвежских крон (около $55 млрд).

Весной премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что, благодаря существенному увеличению финансирования, вооружённые силы страны получат «исторический импульс» для развития. Дополнительные бюджетные средства пойдут на укрепление ВМС, противовоздушной обороны, включая систему дальнего действия. Сухопутные войска будут расширены с одной бригады до трёх, а численность так называемого ополчения будет доведена до 45 тыс. человек.

Регулярный состав армии будет включать три бригады. Одна будет дислоцирована в регионе Финнмарк, вторая — в Тромсё, третья — на юге страны. Одновременно будет увеличено число призывников и резервистов.

«Планы властей Норвегии продиктованы самой настоящей истерией на фоне конфликта на Украине. В некогда спокойном и безмятежном королевстве, которое в целом мирно сосуществовало с Россией и извлекало определённую выгоду из этого, развёрнута русофобская пропагандистская кампания и анонсированы меры по значительному увеличению расходов на военные нужды», — констатировал Козюлин.



В настоящее время Осло фактически закрыл границу с Россией и при поддержке «старших» союзников по альянсу начал развивать военную инфраструктуру в Финнмарке и других регионах королевства, напомнил аналитик.

Козюлин считает, что в ближайшей перспективе снятие самоограничений на географию развёртывания вооружённых сил может привести к увеличению масштабов учений с участием иностранных подразделений НАТО. Напомним, ежегодно страны — члены альянса проводят манёвры Nordic Response (ранее они назывались Cold Response). В 2024 году они состоялись в марте и собрали 20 тыс. человек, около 50 кораблей и более 100 самолётов. Учения затронули северные районы Норвегии, Финляндии и Швеции. Ведущую роль в них играли норвежские войска.

Как заявил глава объединённого штаба ВС Норвегии вице-адмирал Руне Андерсен, учитывая, что все страны Северной Европы «вскоре объединятся под эгидой НАТО», учения станут площадкой для североевропейской интеграции и сотрудничества в плане обороны.

Военачальник подчеркнул, что Nordic Response «важны и необходимы» в условиях нынешней ситуации в области безопасности. По его словам, сейчас «как никогда важно проводить подготовку по защите своих территорий, а также по принятию солдат союзников и материальных средств».

Как полагают опрошенные RT эксперты, Норвегия продолжит расширять и постоянное присутствие на своей территории иностранных военнослужащих. Прежде всего речь идёт об американских и британских войсках.

Ещё в 2021-м Осло и Вашингтон заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое предоставляет ВС США доступ на военные объекты королевства. Документ носит бессрочный характер и предусматривает увеличение перечня аэродромов, военно-морских баз и других локаций, где могут находиться американские войска.

В начале февраля этого года правительство Норвегии объявило, что разрешило Пентагону доступ к восьми новым военным объектам на территории королевства. Соответствующий документ подписали министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам и посол США в скандинавской стране Марк Натансон.

В число локаций, где могут быть размещены американские войска, входят аэродромы Андёйя и Бардуфосс, база и полигон Сетермоен на севере Норвегии, аэродром Эрланд, база Вернес, топливный терминал Намсен, главная военно-морская база Хоконсверн, подземный комплекс в пещерах Осмарка. После заключения этого соглашения Пентагон имеет право расквартировывать военнослужащих на 12 военных объектах Норвегии.

Стоит отметить, что аналогичные договорённости были достигнуты между Вашингтоном и властями Швеции, Дании и Финляндии. Они предусматривают использование Пентагоном 17 военных объектов в Швеции, 15 — в Финляндии и трёх — в Дании.

Присутствие на норвежской территории расширяют и британские ВС. В 2023 году Лондон обзавёлся базой Camp Viking. Она находится за Полярным кругом в 65 км к югу от города Тромсё. В ней размещены более 1 тыс. британских спецназовцев.

Как считают в Лондоне, географическое положение базы позволяет оперативно реагировать на угрозы для северного фланга НАТО, а также оттачивать навыки выживания, передвижения и ведения боевых действий в суровых арктических условиях.

Британские коммандос задействованы в постоянных учениях альянса на территории Норвегии. В материалах Королевского военно-морского флота Великобритании подчёркивается, что вместе с США и Нидерландами Лондон стремится создать мощные силы на арктическом фланге НАТО.

Северный фланг

Как отмечают российские эксперты, Норвегия превращается в мощнейший разведывательный плацдарм, направленный против России и, в частности, её Северного флота. На территории королевства планируется развернуть комплексную сеть из восьми РЛС. Открытие первой радиолокационной станции запланировано на 2025 год.

«Главную роль в милитаризации Норвегии играют, конечно же, США. Для американцев это удобная территория для того, что они называют «сдерживанием» России, причём в том месте, где находится Северный флот, имеющий в своём арсенале межконтинентальные баллистические ракеты. Понятно, что для Москвы такая военная активность в Норвегии и в целом в Арктике неприемлема и представляет угрозу нацбезопаности», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.



По его мнению, Норвегия, как и другие страны Северной Европы, будут использованы Пентагоном для усиления военного давления на Россию. Согласно российским экспертным оценкам, только сейчас в Арктике расположено около 50 объектов военной инфраструктуры стран — членов НАТО: 22 аэродрома, 23 военно-морские базы, несколько пунктов базирования и РЛС.

«В отношении так называемого северного фланга НАТО у России не должно быть никаких иллюзий. Мы наблюдаем создание инфраструктуры, которая призвана повысить готовность ВС западных стран к ведению боевых действий в высоких широтах. В Норвегии, Финляндии и Швеции не понимают, что они воспринимаются американцами как расходный материал», — заявил Брутер.



В качестве меры реагирования на расширение военной инфраструктуры НАТО Россия воссоздаёт Ленинградский военный округ, формирует армейский корпус в Карелии и осуществляет усиление Северного флота, добавил он. Кроме того, Москва обновляет свои стратегические арсеналы.