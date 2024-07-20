Спецслужбы США запугивают представителей российской диаспоры, обвиняя их в нарушении законов, хотя они просто продвигают отечественную культуру. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также прокомментировал обвинения в адрес российского суда, прозвучавшие из Вашингтона после приговора Эвану Гершковичу.

© пресс-служба Посольства России в США

«Сотрудники ФБР запугивают представителей российской диаспоры и обвиняют их в нарушении законодательства об иноагентах», — сказал дипломат.



Он отметил, что ФБР считает нарушениями то, что наши соотечественники продвигают достижения российской культуры и стараются бороться с русофобией.

По словам Антонова, Вашингтон «сплошь и рядом проявляет двойные стандарты». В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют россиян по всему миру, отправляя в тюрьму под надуманными предлогами. Когда же в России американец попадает в тюрьму за реальный шпионаж, Вашингтон обрушивается с критикой на российское правосудие.

Именно так, по словам посла, произошло в случае Эвана Гершковича. Он был осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность, его вина была доказана в суде. Однако в Вашингтоне заявили, что приговор якобы «сфабрикован».