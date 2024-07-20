Антонов прокомментировал слова Вашингтона о Гершковиче

Заявления властей США об американском гражданине Эване Гершковиче не выдерживают никакой критики, он осужден в России не за журналистику, а за шпионскую деятельность, его вина доказана. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы не в первый раз сталкиваемся с попытками правящих кругов США атаковать российское правосудие. Избирательный подход Вашингтона в том, что считать правильным, справедливым и законным, хорошо известен. Эван Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила "охоту" за американцами, не выдерживают критики", - отметил дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале посольства РФ. "Именно США преследуют росграждан по всему миру и отправляют их за решетку под надуманными предлогами. Шпиономания в Америке зашкаливает", - подчеркнул Антонов.

