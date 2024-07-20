Михаил Шеремет, депутат Госдумы от крымского региона, рассказал журналистам, что решение Украины перекрыть поставки российской нефти в Венгрию свидетельствует о том, что Киев перешел к политике шантажа и давления в отношении Будапешта. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в Венгрии и Словакии сообщили, что перестали получать нефть от российской компании «Лукойл» на фоне прекращения транзита энергоресурсов через Украину.

По мнению Шеремета, ситуация с Венгрией должна показать другим странам Европы, что отказ танцевать под дудку Владимира Зеленского приведет к удару в спину от Киева.

Депутат заметил, что государствам Европы необходимо призадуматься, какую «змею они пригрели у себя на груди».

Ранее Шеремет призвал Евросоюз «зарыть топор войны» и выступить единым фронтом против экспансии США на планете.