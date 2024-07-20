В МИД России прокомментировали милитаризацию севера Норвегии

Милитаризация севера Норвегии не только не гарантирует безопасность страны, но и будет провоцировать эскалацию напряженности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Дипломат пояснила, что МИД фиксирует постепенное превращение северных регионов Норвегии, прилегающих к российско-норвежской границе, в хорошо вооруженный и укрепленный форпост НАТО.

По ее словам, в Осло заверяют, что наращивание Норвегией военной мощи обусловлено заинтересованностью в региональной стабильности.

«В связи с этим хотелось бы отметить, что милитаризация норвежского севера не приведет к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект, провоцируя эскалацию напряженности», — уточнила Захарова.



Представитель МИД резюмировала, что Россия не угрожала и не угрожает Норвегии.