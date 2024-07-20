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ТАСС: замминистра МЧС Алексей Серко написал рапорт об увольнении

Статс-секретарь уже освобождён от должности по собственному желанию, рассказал источник агентства. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Замминистра МЧС написал рапорт об увольнении
© РИА Новости

Алексей Серко был назначен на должность замминистра спасательного ведомства летом 2018 года. В МЧС он курировал законотворческую деятельность и взаимодействие с органами власти.

В МЧС России произошли кадровые перестановки

На данный момент в МЧС вакантны две должности замглавы ведомства. Бывший первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян уволен в марте указом президента.

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