Замминистра МЧС написал рапорт об увольнении

Статс-секретарь уже освобождён от должности по собственному желанию, рассказал источник агентства. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Алексей Серко был назначен на должность замминистра спасательного ведомства летом 2018 года. В МЧС он курировал законотворческую деятельность и взаимодействие с органами власти.

В МЧС России произошли кадровые перестановки

На данный момент в МЧС вакантны две должности замглавы ведомства. Бывший первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян уволен в марте указом президента.