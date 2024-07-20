Путин поздравил Лукашенко с 30-летием президентства

Российский президент Владимир Путин направил своего коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в честь 30-летия его пребывания у власти. Текст опубликован на официальном сайте Кремля.

С вашим именем неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах. Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников, — говорится в поздравлении.



Лукашенко, по словам российского лидера, сделал большой вклад в развитие дружественных отношений обеих стран, а также в становление Союзного государства и «продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов» в евразийском регионе. Путин пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей государственной деятельности.

Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы на благо братских народов России и Белоруссии, — резюмировал глава государства.



Недавно лукашенко «отколошматил» белорусских губернаторов за отсутствие «быстрой и четкой» реакции на обрушившийся на страну ураган. Он отметил «отвратительную» работу чиновников в первые часы и дни, а также призвал извлекать уроки из любой ситуации.