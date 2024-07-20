Посольство РФ прокомментировало новые санкции Лондона

Очередное расширение британских санкционных списков по России говорит о том, что у нового правительства королевства нет свежих идей на украинском направлении внешней политики. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя введенные в четверг санкции против 11 танкеров, якобы перевозящих российскую нефть, несмотря на потолок цен Группы семи.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Лондон ввел санкции против двух российских компаний из-за якобы сотрудничества с КНДР

"Очередной пакет односторонних антироссийских ограничений, на этот раз приуроченных к мероприятию в малосодержательном формате, известном как [саммит] Европейского политического сообщества, красноречиво свидетельствует об отсутствии у нового правительства лейбористов свежих идей на приоритетном, по его собственному признанию, украинском треке британской внешней политики, - говорится в переданном ТАСС комментарии посольства. - Вместо того чтобы искать конструктивные пути выхода из кризиса, во многом спровоцированного кабинетом [экс-премьера] Бориса Джонсона, нынешние власти следуют в санкционной колее вслед за предшественниками. Даже идея бороться с неким эфемерным российским "теневым флотом" уже была внедрена здесь консерваторами (хотя наверняка не является их изобретением). Так что никаких перемен, о которых так часто говорит новая правящая партия, пока не видно".



Российские дипломаты также выразили уверенность в том, что в команде нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера "осознают бессмысленность" предпринимаемых действий.