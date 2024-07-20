В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя вблизи пляжей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 м от пляжей. По его словам, высокая температура и солнце в сочетании с алкоголем вызывает чудовищный для здоровья риск.

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«Мы должны запретить продажу алкоголя на пляжах, а также вблизи пляжей — предлагаю установить дистанцию в 500 м от пляжа», — цитирует Хамзаева РИА Новости.



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Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ввёл временный запрет на продажу алкоголя в прифронтовой зоне региона.