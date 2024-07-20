В России назвали возможные последствия президентских выборов в США

Президентские выборы в США могут перерасти в серьезный гражданский конфликт, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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«Учитывая, насколько накалены страсти после покушения на Трампа и насколько расколото американское общество, само ноябрьское голосование может превратиться в серьезный гражданский конфликт», – отметил сенатор в Telegram-канале.



Сенатор Пушков объяснил, что значит для мира победа Байдена или Трампа

По его словам, Демократическая партия делает ставку на Байдена, потому что нет других подходящих кандидатов. Из-за этого слабеющего на глазах Байдена будут «вытягивать» на второй срок всеми возможными способами.

Напомним, в пятницу Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию.