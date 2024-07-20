В России назвали возможные последствия президентских выборов в США

Пушков предположил возможность гражданского конфликта на фоне выборов в США
Президентские выборы в США могут перерасти в серьезный гражданский конфликт, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Учитывая, насколько накалены страсти после покушения на Трампа и насколько расколото американское общество, само ноябрьское голосование может превратиться в серьезный гражданский конфликт», – отметил сенатор в Telegram-канале.
Сенатор Пушков объяснил, что значит для мира победа Байдена или Трампа
По его словам, Демократическая партия делает ставку на Байдена, потому что нет других подходящих кандидатов. Из-за этого слабеющего на глазах Байдена будут «вытягивать» на второй срок всеми возможными способами.
Напомним, в пятницу Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию.