Антонов: Запад пытается расшатать ситуацию на постсоветском пространстве
Ситуация на Украине показывает "неугомонные попытки" Запада расшатать ситуацию на постсоветском пространстве. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института.
"Нынешняя ситуация на Украине, неугомонные попытки западников расшатать ситуацию на дружественном нам постсоветском пространстве - показательные примеры того, насколько отчаянно "мировой гегемон" бьется за сохранение своего доминирования и возможность навязывать международному сообществу однополярную модель", - отметил Антонов.