Названо условие начала реальных переговоров по Украине

Начала реальных переговоров по Украине между Россией и Западом возможно только после серьезного кризиса. Такое мнение выразил политолог, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий в беседе с РИА Новости.

«При текущем статус-кво никакие переговоры невозможны, тем более они невозможны с Зеленским и его окружением. Сейчас позиции непримиримые. Никто с нами договариваться всерьез, учитывая наши интересы, не собирается. Поэтому действительно серьезные переговоры, на которых будет что-то решаться, возможны только после серьезного кризиса. Этот кризис невозможно имитировать», — сказал Бедрицкий.



Он отметил, что до выборов президента США и смены элит в Вашингтоне переговоры невозможны.

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