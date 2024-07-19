Путин отреагировал на кончину генсека ЦК Компартии Вьетнама

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи со смертью генерального секретаря ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга. Российский лидер направил вьетнамскому президенту телеграмму. Газета.Ru

«Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене. В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внесшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Ханоем», - говорится в телеграмме. ТАСС

13 лет Нгуен Фу Чонг возглавлял партию, в течение нескольких лет был президентом страны. Буквально месяц назад Нгуен Фу Чонг провел переговоры с российским лидером России во время его государственного визита во Вьетнам. Mir24.tv