В СПЧ высказались о судьбе американского журналиста Гершковича

Власти США согласятся на любые условия обмена журналиста американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева. В беседе с NEWS.ru правозащитник отметила, что американские коллеги приложат к этому все усилия.

Я совершенно уверена, что Гершковича будут обменивать. Исхожу из того, что сказал президент. Судя по его ответам на вопросы по поводу обмена, исходило то, что переговоры такие ведутся и решение будет приниматься. Я ничуть не сомневаюсь в том, что его американские коллеги приложат все усилия для этого, они очень активные, — пояснила Меркачева.



По словам правозащитника, к ней уже обращались по данному вопросу. Член СПЧ отметила, что в США постоянно интересуются состоянием здоровья журналиста. Она предположила, что сейчас коллеги Гершковича могут активно атаковать правительство США с требованиями обменять его любыми путями.

Такое чудо уже происходило ранее с одним из американцев. Я думаю, такое же чудо произойдет с Эваном. Тем более, журналисты в Америке имеют достаточно сильное влияние. Думаю, коллеги Эвана дожмут американское правительство, и оно пойдет на любые условия российской власти, только бы Эвана обменять, — заключила правозащитник.



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Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима", - сказала судья.



Как добавил начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Микаэль Оздоев, в суде было установлено и документально подтверждено, что Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. При этом адвокаты журналиста не сталь отвечать на вопросы о вынесенном приговоре.

Ранее в Свердловском областном суде в закрытом режиме прошли два заседания, на которых завершилось судебное следствие по делу Гершковича. 19 июля состоялись прения сторон, в ходе которых обвинение запросило наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Уточняется, что сам Гершкович свою вину не признал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможный обмен гражданина США и журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже. Его цитирует РИА Новости.

«Оставляю без ответа вопрос», — сказал представитель Кремля.



Песков также не стал комментировать перенос сроков рассмотрения уголовного дела в отношении американца с 13 августа на 18 июля по ходатайству стороны защиты.

«Здесь я оставляю без ответа. Это решение суда, и здесь мы не можем это комментировать», — подчеркнул он в разговоре с журналистами.



«Вы знаете, что там, собственно, обвинение в шпионаже, поэтому это весьма и весьма чувствительная сфера. Поэтому судьей был избран режим закрытости, каких-либо иных комментариев мы просто давать не можем, потому что идет суд», — добавил Песков.



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Госдепартамент не комментирует контакты Москвы и Вашингтона по вопросу возможного обмена обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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"Что касается того, на каком этапе процесса [обсуждения возможного обмена] мы находимся, то я не буду публично высказываться на тему этих переговоров", - заявил Пател, отвечая на соответствующий вопрос.



По его словам, США "добиваются скорейшего освобождения" задержанных в России Гершковича и Пола Уилана и "продолжат работать" на этом направлении.

Пател также пояснил, что последнее к настоящему моменту посещение Гершковича послом США в России Линн Трейси состоялось 23 мая. Он также утверждал, что американские дипломаты "пытаются получить доступ" на прения сторон, начало которых намечено на 19 июля в Свердловском областном суде, но ему пока нечего сообщить на этот счет.

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Прокуратура решит позже, будет ли обжаловать приговор журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, осужденному на 16 лет колонии за шпионаж. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прокуратура примет решение о законности приговора Гершковичу после его изучения.

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новость от 9 февраля

Возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича на «ликвидировавшего бандита» человека была высказана «весьма понятно», никаких уточнений о том, шла ли речь о Вадиме Соколове (Красикове), не требуется. Так на вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я оставляю [этот вопрос] без ответа. Президент [России Владимир Путин] высказался весьма понятно», — отметил он.



В вопросе журналист указал Пескову на то, что по всем характеристикам человеком, о котором говорил Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, является Красиков.

Офицер российских спецслужб Вадим Соколов (Красиков) отбывает пожизненный срок в Германии. Суд приговорил его к такому наказанию, признав виновным в ликвидации бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. В обвинительном заключении говорилось, что Красиков якобы получил заказ «от государственных ведомств правительства России».

В интервью Такеру Карлсону, вышедшему в ночь на 9 февраля, Путин намекнул, что Москва готова рассмотреть возможность обмена американского журналиста, корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Глава государства не назвал имени и фамилии мужчины, лишь по косвенным признакам уточнив, что речь идет о человеке, «ликвидировавшем бандита» и находящемся сейчас в одной из европейских стран.

О возможности такого обмена писали американские издания, такие как WSJ и The Washington Post. При этом в разных версиях фигурировали разные граждане США. Так, в одном из вариантов упоминали Гершковича, а в другом — бывшего морского пехотинца Пола Уилана, приговоренного к 16 годам колонии строгого режима в России за шпионаж.

новость от 26 июня

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал вернуть на родину находящегося в России по обвинению в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича в случае своей победы на президентских выборах осенью 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Трамп отметил, что освободит Гершковича еще до его вступления в должность президента, если он выиграет выборы 5 ноября.

«Не бойся, Эван, я скоро верну тебя домой, а пока ты там, ты будешь в безопасности», — заявил он.



По словам Трампа, действующий президент Джо Байден «не может ничего сделать правильно» и лидер РФ Владимир Путин его «не уважает».

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