Власти Великобритании своими заявлениями об оказании военной помощи киевскому режиму способствуют затягиванию конфликта и разрушению Украины. Об этом указали в посольстве России в Лондоне. Российская газета

«Что бы ни заявляли официальные лица, речь идет не об инвестициях в европейскую безопасность, а о полноценном содействии затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины», — говорится в сообщении. Также отмечается, что Лондон тем самым не только будет содействовать эскалации конфликта, но и «обречет британских налогоплательщиков» на ежегодные отчисления в «украинскую черную дыру». Lenta.ru

«Мало того, что украинскую тематику сделали едва ли не фокусом внимания невнятного сборища под названием «Европейское политическое сообщество», предназначение которого остается неясным даже для самих участников. Так еще прибывшего в Британию главу киевской хунты [Владимира] Зеленского, словно на потеху, привели на заседание кабинета министров и усадили во главе стола. Все эти действа сопровождались провокационными антироссийскими комментариями и мерами, включая выкрикивание новым британским руководством фашистских бандеровских лозунгов», - говорится в заявлении. ТАСС