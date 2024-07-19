Посол России отреагировал на план Франции отправить войска на Украину

Существуют сомнения в том, что Франция отправит свои войска на Украину, но к подобным заявлениям стоит относиться серьезно. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков в эфире Первого канала. Lenta.ru

«У меня достаточно серьезные сомнения, что они пойдут на подобного рода шаг. Другое дело, что мы должны к таким заявлениям относиться очень серьезно», — сказал дипломат. Газета.Ru

24 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военнослужащие в ближайшем будущем не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Он сделал это после того, как в течение нескольких недель делал заявления о возможной отправке французских солдат на помощь Киеву. ТАСС