В Крыму выступили за принятие более жестких мер для иностранных разведчиков
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что необходимо принять более жесткие меры для тех, кто занимается разведывательной деятельностью на полуострове. Об этом он сказал корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, такие меры нужны с точки зрения угроз, которые создают иностранные беспилотные летательные аппараты, парящие близ границ Крыма.
18 июля глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что на полуострове приняты необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих от Украины. По его словам, Киев может выступать "с любыми заявлениями и анонсировать планы по захвату полуострова", но Крым является неотъемлемой частью России.
В начале июля сообщалось, что над акваторией Черного моря заметили американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным "Forte16".