В Госдуме назвали «безобразниками» администрацию YouTube

По мнению депутата Елены Драпеко, на митинг-концерте Shaman против блокировки соотечественников на видеохостинге «народу будет много». До американцев стоит донести информацию о недопустимости цензуры.

Об этом зампред комитета нижней палаты парламента по культуре сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». «Думаю, [мероприятие — прим. ГМ] допустимо. YouTube американский, поэтому, может быть, посольство доведёт до сведения. А потом наверняка это будет показано в интернете. Они, конечно, безобразники, потому что известных наших артистов, у которых миллионы пользователей, банят.

Во-первых, артистов любят. У нас замечательные артисты, которых ликвидировали там. Во-вторых, к Shaman хорошо народ относится, поэтому, думаю, народу будет много. Если разрешена акция, если они заявили это и утвердили в полиции, то не будет [задержаний — прим. ГМ]. Я просто не знаю степени легальности этого мероприятия». Сегодня Shaman анонсировал митинг у посольства США против блокировки пользователей YouTube. Певец заявил, что сегодня вечером устроит концерт в Москве перед зданием американского диппредставительства.

«Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский. И сегодня вечером я готов им на это ответить. Встречаемся в 21:00 у посольства США», — сказал артист. Shaman отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей.



Ранее видеохостинг также заблокировал каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.