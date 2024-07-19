Песков прокомментировал слова Карлсона о личной беседе с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что после интервью с президентом России Владимиром Путиным тот смог провести с политиком продолжительную личную беседу.

"Это личное мнение господина Карлсона. Общение после интервью было достаточно непродолжительным", - сказал пресс-секретарь российского лидера.



Карлсон рассказал газете The Wall Street Journal, что ему удалось после февральского интервью поговорить с Путиным "вдали от съемочной группы и охранников". По его словам, во время этого разговора российский лидер выразил обеспокоенность из-за перспективы превращения конфликта на Украине в ядерное столкновение. Президент также заявил, что разочарован тем, что с февраля 2022 года ему не удалось пообщаться с главой США Джо Байденом.

Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

В феврале 2024 года Владимир Путин дал двухчасовое интервью Карлсону, для которого американский журналист специально прилетал в Москву. Президент России прочитал почти получасовую лекцию об истории от Рюрика до наших дней, а также рассказал о попытке России вступить в НАТО. Путин также заявлял, что все заявления о "российской угрозе" представляют собой "страшилки для обывателей". В действительности, по его словам, у РФ "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде".